Глушаков назвал возможные причины конфликтов в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о внутренних конфликтах у красно-белых. Его слова передает «Матч ТВ».

«Каждая ситуация у всех разная. Думаю, что уже где‑то начинает быть похоже на то, что было со мной. Наверное, кто‑то переподписал контракт, кого‑то ставят, кого‑то не ставят. Оттуда ветер дует.

В клубе надо находиться и знать всю историю. Игрокам самое важное просто сосредоточиться на футболе, выполнять свою работу, забивать голы и выигрывать матчи», — сказал Глушаков.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Сам нападающий был недоволен количеством игрового времени капитана команды Георгия Джикии.

Также сообщалось о разном отношении Абаскаля к российским и иностранным футболистам.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 21 очко, делит шестое место с «Локомотивом». В минувшем туре команды играли друг с другом. Их встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что менеджер «ПСЖ» может перейти в «Спартак».