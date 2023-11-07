Российский тренер сомневается в том, что «Краснодар» станет чемпионом

Тренер Александр Тарханов выразил сомнение в том, что «Краснодар» станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сложно просто сказать о том, что «Зенит» или «Краснодар» станет чемпионом. Команде из Краснодара может не хватить опыта. У «Зенита» это уже наиграно», — сказал Тарханов.

4 ноября «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

«Краснодар» 5 ноября обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1.

«Быки» благодаря этой победе набрали 31 очко и сместили петербургский «Зенит» (29 баллов) с первой строчки в турнирной таблице. «Крылья» с 22 очками остается на третьей позиции.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Зенитом», а самарский клуб на своем поле померится силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 11 ноября.

Ранее ЦСКА предрекли борьбу за чемпионство.