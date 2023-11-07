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Костомаров назвал себя 46-летним ребенком

Фигурист Костомаров рассказал, что адаптируется в быту после ампутации

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Телеграм-канал Роман Костомаров

Российский фигурист Роман Костомаров на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал, что адаптируется в быту после ампутации конечностей, передает Sport24.

«У нас в семье можно сказать появился 46-летний ребенок. Сейчас я уже сам могу почистить зубы. К тренировкам в зале я адаптировался. Но в быту не могу закрывать и открывать двери, с ложкой управляться», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. А затем стал часто публиковать в своих социальных сетях снимки и видео с различных тренировок: в бассейне и зале.

Ранее Костомаров провел тренировку по боксу без протеза.

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