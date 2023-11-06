Капитан «Спартака» рассказал, чего не хватает команде

Защитник и капитан «Спартака» Дмитрий Вишневский оценил игру команды в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«В чем еще нам нужно прибавлять? В тех мелочах, из-за которых происходят ошибки. Где-то мы засыпаем, где-то проигрываем стыки. Исправление этих деталей станет залогом хорошей игры. И чуть-чуть удачи не помешает, конечно. Без удачи никуда», — сказал Вишневский.

6 ноября «Спартак» переиграл петербургский СКА, забив на последней секунде. Голами отметились Павел Порядин (дубль) и Александр Беляев.

Команда Алексея Жамнова продолжает удерживаться на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Динамо» составляет одно очко, но у бело-голубых матч в запасе. СКА идет на восьмом месте.

В следующем матче красно-белые сыграют с «Нефтехимиком» 9 ноября.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона 2022/23.

Ранее бывший владелец «Йокерита» выразил сожаление о вступлении в КХЛ.