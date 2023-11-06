«Локомотив» должен был обыграть «Спартак», считает экс-тренер сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» заявил, что обе команды старались добиться победы, из-за чего ничья выглядит закономерным результатом.

«Игра соответствовала антуражу, присутствовала динамика, энергетика. Все, что было связано со спортивной составляющей, было на высоком уровне. Было много борьбы, движения, футболисты очень старались, но при этом допускали большое количество технического брака. Из-за этого мы с вами довольствовались лишь двумя голами. Игрокам не хватило умения, чтобы реализовать создаваемые ими моменты. Результат на мой взгляд закономерен, хотя «Локомотив» наверняка им не удовлетворен, так как в формате 11х10 необходимо выигрывать. Думаю, спартаковцы получили большее количество положительных эмоций. Большая часть игры проходила либо у одних, либо у других ворот, что означало большое желание у команд добиться победы», — заявил Игнатьев

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

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