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Над Белгородской областью сбили четвертый за день беспилотник

МО РФ: силы ПВО над Белгородской областью сбили четвертый за день БПЛА

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Shutterstock

Над Белгородской областью сбили четвертый за день беспилотник. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Беспилотник ВСУ самолетного типа сбили дежурные средства ПВО.

До этого Минобороны сообщило о ликвидации четырех снарядов РСЗО «Ольха» над Курской областью.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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