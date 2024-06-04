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На севере Москвы очевидцы сообщили о звуках стрельбы

В московском Бибиреве неизвестный стрелял из окна по автобусу, двое пострадали

Перестрелка произошла на Костромской улице, дом 6 в районе Бибирево, расположенном на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Происшествия Москвы», ссылаясь на заявления очевидцев.

«В Бибирево у ТЦ Маркос Молл стрельба», — указывается в публикации.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина стрелял по общественному транспорту из окна дома.

Согласно информации ресурса, в результате стрельбы два человека пострадали. Также разбиты стекла автобусной остановки. В настоящее время участок стрельбы оцеплен сотрудниками полиции, близлежащие улицы частично перекрыты.

Как отмечает Telegram-канал Shot, на данный момент медики оказывают помощь раненым мужчине и женщине.

До этого полиция задержала мужчину, который избил водителя, а потом обстрелял его автомобиль из травматического пистолета в Балашихе.

Ранее житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу по пеликану в местном зоопарке.

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