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В Курской области из-за тревоги прерывался школьный экзамен по обществознанию

В Курчатове Курской области ЕГЭ по обществознанию был прерван из-за тревоги

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Shutterstock

В городе Курчатов Курской области ЕГЭ по обществознанию был прерван из-за сигнала ракетной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

«В Курчатове был прерван экзамен по обществознанию и физике из-за ракетной опасности. Ее объявили после 12 часов. К тому времени часть выпускников уже сдали экзаменационные работы, которые в дальнейшем будут оценены. Некоторым участникам ЕГЭ пришлось оставить свои экзаменационные материалы и проследовать в укрытие», — сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

Отмечается, что ученики, не успевшие завершить экзамен, смогут сдать его в один из резервных дней.

До этого стало известно, что Курская атомная электростанция (АЭС), расположенная в городе Курчатов Курской области, в настоящее время функционирует в ординарном режиме на фоне объявления о ракетной опасности.

Незадолго до этого врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил о ракетной угрозе в Курчатове.

Ранее недалеко от города Курчатова ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник.

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