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В Финляндии активисты в масках пытаются сорвать работу завода ОПК

Yle: в Финляндии феминистки попытались сорвать работу завода ОПК Patria

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PATRIArkaatti palasiksi!/X

В Финляндии феминистки попытались сорвать работу завода ОПК Patria. Об этом пишет агентство Yle.

Группа «Разорви PATRIAрхат в клочья» заявляет, что выступает против политики Финляндии в области экспорта оружия и милитаризации общества, а также негативно относится к воздействию военной промышленности на окружающую среду и климат.

Представители группы отметили, что официально она не зарегистрирована и не связана с какими-то организациями в стране, и назвали себя простыми неравнодушными гражданами. Среди их требований — присоединение Финляндии к Конвенции ООН по кассетным боеприпасам.

Всего на территорию завода проникли 60 протестующих. Они перекрыли все входы на завод. На железнодорожных путях их единомышленники блокируют подъезд транспорта к предприятию.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Финляндии ограничили проведение забастовок и акций протеста.

Ранее в Финляндии приговорили мужчину к штрафам из-за акции протеста у консульства РФ.

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