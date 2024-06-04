Ветеран ЦСКА объяснил увольнение Федотова

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московский ЦСКА, оценил в комментарии для «Газеты.Ru» отставку из армейского клуба Владимира Федотова, отметив, что у специалиста не получился второй сезон во главе красно-синих.

«Первый год был положительным – завоевали серебряные медали, выиграли Кубок, была игра, приятная глазу. И был результат. На второй год работы что-то пошло не так: пропала та игра, пропала уверенность, результат ушел. Не заняли призового места и не вышли в финал Кубка. Плюс сама игра расстраивала, особенно концовки. Видимо, поэтому руководство посчитало, что с такой игрой с Федотовым лучше расстаться», — подчеркнул Масалитин.

В первый сезон под руководством Федотова ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл национальный Кубок России, но в только что завершившейся кампании закончил турнир в РПЛ на шестом месте и остановился в шаге от выхода в Суперфинал Кубка, уступив в серии пенальти санкт-петербургскому «Зениту».

Ранее футболист «Зенита» официально перешел в ЦСКА.