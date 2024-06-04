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Федотов выступил с заявлением после увольнения из ЦСКА

Тренер Федотов сделал заявление после своего увольнения из ЦСКА

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после своего увольнения из армейского клуба признался, что ему жаль покидать команду, а также поблагодарил футболистов, болельщиков и сотрудников клуба. Его слова приводит пресс-служба ЦСКА.

«Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА — исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой. Мы благодарны руководству за выбор и шанс возглавить клуб с великой историей», — заявил специалист.

Об отставке Федотова армейский клуб объявил 3 июня.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Новым тренером армейского клуба станет сербский специалист Марко Николич, который ранее, работая в России, тренировал московский «Локомотив». О договоренности с тренером ЦСКА объявил 4 июня.

Ранее футболист «Зенита» официально перешел в ЦСКА.

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