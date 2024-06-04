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Ученые выяснили, зачем косатки топят лодки с людьми в Средиземном море

IWC: косатки у берегов Иберии таранят суда от скуки и из любопытства

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Joe Gaydos/UC Davis

Ученые из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) назвали вероятную причину нападений косаток на лодки с людьми в Средиземном море у берегов испанской Иберии. По мнению экспертов, китообразные не хотят намеренно причинить вред человеку, а лишь пытаются развлечься. Отчет опубликован на официальном сайте организации.

Специалисты проанализировали инциденты с косатками в регионе за последние четыре года. Согласно докладу, было зафиксировано 673 факта взаимодействий с людьми, шесть из которых привели к затоплению плавсредств.

Исследователи пришли к выводу, что любопытных молодых животных по неясной причине привлекают лодочные рули. Они пытаются играть с ними, толкая устройство головой и иногда повреждая судно в процессе.

«В поведении животных нет ничего, что указывало бы на их агрессивность», — отметили авторы отчета.

Ученые полагают, что такое поведение косаток обусловлено скукой из-за того, что им больше не нужно бороться за выживание. За последние 15 лет в Средиземном море в значительной степени восстановилась популяция голубого тунца — любимой пищи этих китообразных. Поскольку косатки теперь обеспечены едой, у них появилось время на развлечения.

Эксперты рекомендуют командам лодок по возможности не приближаться к косаткам, а также оснащать суда шершавыми или неровными рулями, чтобы животным было дискомфортно взаимодействовать с этими деталями.

Ранее ученые стали свидетелями, как в Австралии стая кашалотов отбилась от косаток с помощью фекалий.

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