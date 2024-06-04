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Путин планирует встретиться с «Женщинами бизнеса»

Ушаков: Путин после пленарной сессии ПМЭФ проведет встречу с «Женщинами бизнеса»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что после пленарного заседания ПМЭФ 7 июня Владимир Путин встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса». Его слова передает РИА Новости.

«После пленарного заседания 7 июня ориентировочно в 17:00 президент встретится с представительницами общероссийской организации «Женщины бизнеса», — сказал Ушаков.

Кроме этого, Ушаков рассказал о программе участия Путина в ПМЭФ.

5 июня президент встретится с руководителями международных информационных агентств.

6 июня Владимир Путин пообщается с президентами Боливии и Зимбабве Луисом Арсе и Эммерсоном Мнангагвой.

7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.

4 июня министры транспорта и энергетики Буркина-Фасо прибыли в Петербург.

Ранее Лавров прокомментировал изъятие паспорта у американца, отправившегося на ПМЭФ.

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ПМЭФ-2024
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