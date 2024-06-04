Задержанного за ЛГБТ-пропаганду гражданина Таджикистана выдворят из России

В Волгограде к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола привлекли мигранта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В конце апреля 22-летний Самим Хамдамкуйл оказался на скамье подсудимых за свою фотографию в обнаженном виде, опубликованную во «ВКонтакте». Суд посчитал, что изображение и текст под ним направлены на формирование «нетрадиционных сексуальных установок, привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений и смену пола». За публичную ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Самима отправили за решетку на 15 суток.

Кроме того, постановлением этого же суда мигранта наказали за нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории России. Ему был назначен штраф в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Ранее юристы заявили о массовом возвращении в Россию ранее выдворенных мигрантов.