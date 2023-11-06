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Иностранный футболист рассказал, чем Россия лучше Италии

Игрок «Сочи» Дркушич: Сочи красивее и лучше, чем юг Италии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Словенский защитник «Сочи» Ванья Дркушич признался, что для него Сочи является приятным городом. Об этом он заявил Metaratings.

«Когда я был на юге Италии, там было очень много мусора, зато туристов встречал меньше, чем в Сочи. Но если брать все вместе, то Сочи приятнее. Здесь лучше погода, есть много качественных ресторанов, отелей, туристических мест. Так что для меня этот город красивее и лучше, чем юг Италии!

Еще я слышал много историй про мелких воришек, и это проблема для той части Италии. В Сочи такого нет», — сказал Дркушич.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. До этого он играл на родине за местный «Браво», а также числился в голландском «Херенвене». В 2023 году защитник впервые был вызван в сборную Словении. Дркушич дебютировал в матче против Сан-Марино в отборе к Евро-2024.

В текущем сезоне Дркушич провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 10 матчей, отметившись одним забитым мячом. Его команда после 13 туров занимает последнее место в турнирной таблице. 6 ноября «Сочи» сыграет с «Динамо».

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