Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

ОКР просит отменить решение МОК и восстановить членство организации.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Владимир Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической чисткой.