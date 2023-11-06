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Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

CAS зарегистрировал апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

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РИА «Новости»

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

ОКР просит отменить решение МОК и восстановить членство организации.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Владимир Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической чисткой.

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