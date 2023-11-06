Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что будет играть в футбол, пока не почувствует, что больше не может, передает Marca.

«Я хочу продолжать до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу. До тех пор, пока не почувствую, что физическое состояние не позволяет мне играть так, как хотелось бы», — сказал Месси.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться. В составе испанской команды Месси 10 раз выигрывал чемпионат, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее Месси словами «нет шансов» оценил свое возвращение в «Барселону».