19-летний российский хоккеист вышел в лидеры НХЛ по очкам среди новичков

Хоккеист «Анахайм Дакс» Павел Минтюков вышел в лидеры Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по очкам среди новичков.

В матче с «Вегасом» российский хоккеист отметился голевой передачей, а его клуб победил со счетом 4:2. Теперь на счету Минтюкова восемь набранных очков (1+7). Столько же баллов набрал Бобби Бринк из «Филадельфии» (3+5) и Логан Кули из «Аризоны» (1+7).

Минтюков был выбран «Анахайм Дакс» под общим 10‑м номером на драфте НХЛ 2022 года. В июле 2023 года команда подписала с ним трехлетний контракт новичка. В мае 2023 года Минтюков, на тот момент выступавший за «Оттаву 67», стал обладателем награды имени Макса Камински, которая ежегодно вручается лучшему защитнику Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Россиянин отправился в Америку в возрасте 16 лет. Как отмечает сам защитник, он посчитал, что переезд в Онтарио будет для него лучшим вариантом, чем игра в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Также игрок рассказал о разговоре с Романом Ротенбергом, который не дал ему гарантий в том, что ему удастся заиграть в СКА.

Ранее Минтюков попал в топ-3 лучших игроков матча НХЛ.