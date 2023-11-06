Губерниев назвал условие, при котором «Локомотив» станет чемпионом

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком», который закончился со счетом 1:1.

«Пока обе команды способны на подвиг в одной встрече. Но на дистанции нужен запас прочности и класса. И если «Локо» научится реализовывать хотя бы один момент из пяти — будет всегда чемпионом», — написал Губерниев.

Красно-белые с 38-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 21 очко. «Локомотив» имеет столько же баллов и расположился на шестой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в турнире «Краснодар», набрав 29 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит» (28).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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