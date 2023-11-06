Радимов описал игру форварда «Спартака» фразой «становится смешно»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что форварду московского «Спартака» Александру Соболеву следует играть на одной конкретной позиции, так как ему не хватает технического оснащения. Его слова передает «Матч ТВ».

«Соболев выпадает. Выпадает в плане своего технического оснащения и движения. Тогда ему надо давать другое задание. Когда Соболев сделал одну результативную передачу, вы его превозносите. Не надо ему (играть) ни плеймейкером, ни на фланге, вот там прессингуй и завершай. Когда Соболев начинает играть везде, это становится смешно, потому что его техническое оснащение — не на самом высоком уровне. Ему не хватает мобильности, это мешает команде», — заявил экс-футболист.

5 ноября «Спартак» сыграл вничью со столичным «Локомотивом» (1:1) в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соболев на поле не появился. Красно-белые с 38-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 21 очко. «Локомотив» имеет столько же баллов и расположился на шестой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее заявили, что у Абаскаля конфликт с Соболевым.