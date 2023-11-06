Назван лучший футболист ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высоко оценил игру новичка армейского клуба Аббоса Файзуллаева в матче с «Пари НН» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом»,

«Для меня лучшим игроком матча является Аббос Файзуллаев. Он всегда играет на обострение. Аббос — лучший игрок команды на данном этапе, он всегда ведет ее вперед, обладая хорошими передачами и дриблингом», — заявил экс-футболист.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года.

В текущем сезоне РПЛ узбекский вингер провел девять матчей, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что игра по «рабоче-крестьянски» принесла клубу победу над «Пари НН».