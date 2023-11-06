Названы самые результативные футболисты постсоветского пространства в Европе

Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов из стран постсоветского пространства с лучшей статистикой гол+пас в топ-5 лиг сезона-2023/2024 (с учетом всех официальных игр за клуб в сезоне). Список доступен в Telegram-канале портала.

Возглавляет рейтинг украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик, набравший 11 очков по системе гол+пас в 13 матчах (шесть мячей, пять передач). На втором месте расположился грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия — у него три гола и пять передач за 13 матчей. Тройку замкнул российский хавбек французского «Монако» Александр Головин, показавший 5+2 в девяти встречах.

Топ-10 лучших игроков постсоветского пространства по «гол+пас» в топ-5 лиг:

Артем Довбик («Жирона», 6+5 за 13 матчей).

Хвича Кварацхелия («Наполи», 3+5 за 11 матчей).

Александр Головин («Монако», 5+2 за 10 матчей).

Генрик Мхитарян («Интер», 2+3 за 14 матчей).

Жорж Микаутадзе («Метц», 2+1 за три матча).

Виктор Цыганков («Жирона», 2+1 за 11 матчей).

Михаил Мудрик («Челси», 2+0 за девять матчей).

Далер Кузяев («Гавр», 2+0 за 10 матчей).

Грант-Леон Ранос («Боруссия» Менхенгладбах, 1+1 за три матча).

Саркис Адамян («Кельн», 1+1 за шесть матчей).

Ранее гол и передача Головина принесли «Монако».