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Названы самые результативные футболисты постсоветского пространства в Европе

Transfermarkt составил рейтинг игроков постсоветского пространства по гол+пас

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов из стран постсоветского пространства с лучшей статистикой гол+пас в топ-5 лиг сезона-2023/2024 (с учетом всех официальных игр за клуб в сезоне). Список доступен в Telegram-канале портала.

Возглавляет рейтинг украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик, набравший 11 очков по системе гол+пас в 13 матчах (шесть мячей, пять передач). На втором месте расположился грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия — у него три гола и пять передач за 13 матчей. Тройку замкнул российский хавбек французского «Монако» Александр Головин, показавший 5+2 в девяти встречах.

Топ-10 лучших игроков постсоветского пространства по «гол+пас» в топ-5 лиг:

Артем Довбик («Жирона», 6+5 за 13 матчей).
Хвича Кварацхелия («Наполи», 3+5 за 11 матчей).
Александр Головин («Монако», 5+2 за 10 матчей).
Генрик Мхитарян («Интер», 2+3 за 14 матчей).
Жорж Микаутадзе («Метц», 2+1 за три матча).
Виктор Цыганков («Жирона», 2+1 за 11 матчей).
Михаил Мудрик («Челси», 2+0 за девять матчей).
Далер Кузяев («Гавр», 2+0 за 10 матчей).
Грант-Леон Ранос («Боруссия» Менхенгладбах, 1+1 за три матча).
Саркис Адамян («Кельн», 1+1 за шесть матчей).

Ранее гол и передача Головина принесли «Монако».

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