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Экс-футболист «Спартака» заявил, что в клубе «что-то происходит»

Экс-футболист Кечинов заявил, что у Абаскаля конфликт с Соболевым

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о возможном конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и форварда команды Александра Соболева, который не вышел на поле в матче со столичным «Локомотивом».

«Абаскаль не поставил Соболева в старт, но была тяжелая ситуация, когда вдесятером остались. Думал, что в начале второго тайма Соболев выйдет на поле. Если было бы совсем сложно, то можно будет упростить игру и просто играть длинными передачами на него. Но мы и здесь не увидели Соболева. Поэтому однозначно что-то там происходит», — заявил экс-футболист.

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» завершился вничью — 1:1. Красно-белые с 38-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 21 очко. «Локомотив» имеет столько же баллов и расположился на шестой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее стало известно, почему Соболев обиделся на журналистов.

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