Стала известна причина, по которой Хабиб может вернуться в MMA

Известный ММА-тренер Хавьер Мендес заявил, что бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вернется в смешанные единоборства, когда вырастут его дети, передает Red Corner MMA.

«Я думаю, когда дети Хабиба вырастут и начнут заниматься единоборствами, он вернется в ММА. Но когда это будет, никто не знает. Если Хабиб вернется, то все получат потрясающего тренера», — сказал Мендес.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиб признали человеком года в спорте.

22 октября Хабиб заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее была названа привилегия, которая есть у Хабиба.