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Ветеран «Спартака» назвал будущего чемпиона РПЛ

Экс-футболист Ловчев заявил, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает закономерным выход петербургского «Зенита» на первую строчку турнирной таблицы в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зенит» вышел на первое место в таблице, но у «Краснодара» матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, все становится на свои места. Именно «Зенит» и станет чемпионом», — написал ветеран.

4 ноября «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

После 14 туров РПЛ «Балтика» набрала 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые после победы набрали 29 очков и благодаря этому возглавили таблицу, опередив «Краснодар» (28 очков). «Быки» свой матч 14-го тура проведут 5 ноября. Соперником южан станут самарские «Крылья Советов».

Ранее Аршавин назвал два клуба-открытия сезона РПЛ.

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