Аршавин назвал два клуба-открытия сезона РПЛ

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» назвал воронежский «Факел» одним из открытий нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Факел» является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». Но «Ахмату» когда‑то надо начинать выигрывать, казалось, что тут есть шансы. Но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха», — заявил экс-футболист.

4 ноября «Факел» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:1. Гости пропустили в добавленное к первому тайму время. В середине второго тайма «Факел» благодаря голу Евгения Маркова отыгрался, а в дополнительное время Вячеслав Якимов принес своей команде победу.

«Факел» выдал трехматчевую победную серию в чемпионате России, помимо грозненской команды обыграв «Оренбург» и московский «Спартак».

В следующем туре «Факел» на своем поле сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 11 ноября. Начало в 14:00 по московскому времени.

Ранее Уткин заявил, что Ташуев эффектно наказал «Ахмат» за увольнение.