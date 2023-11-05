Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аршавин назвал два клуба-открытия сезона РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Аршавин назвал «Факел» открытием сезона РПЛ

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» назвал воронежский «Факел» одним из открытий нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Факел» является одним из открытий чемпионата России наряду с «Пари НН». Но «Ахмату» когда‑то надо начинать выигрывать, казалось, что тут есть шансы. Но воронежцы набрали такой ход, что клуб из Грозного для них не помеха», — заявил экс-футболист.

4 ноября «Факел» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:1. Гости пропустили в добавленное к первому тайму время. В середине второго тайма «Факел» благодаря голу Евгения Маркова отыгрался, а в дополнительное время Вячеслав Якимов принес своей команде победу.

«Факел» выдал трехматчевую победную серию в чемпионате России, помимо грозненской команды обыграв «Оренбург» и московский «Спартак».

В следующем туре «Факел» на своем поле сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 11 ноября. Начало в 14:00 по московскому времени.

Ранее Уткин заявил, что Ташуев эффектно наказал «Ахмат» за увольнение.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий