Уткин заявил, что Ташуев эффектно наказал «Ахмат» за увольнение

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале восхитился победой воронежского «Факела» над грозненским «Ахматом».

«Как Ташуев эффектно наказал Ахмат, который его уволил!

Первый гол, который ответный — следствие работы в раздевалке. Неважно какой — тактической или взбодрительно-криковой. И второй, победный — это характер, лучшая, чем у соперника, физика… Ну, вы понимаете. Выжато из Факела все до последней искорки. На месте Мирослава Ромащенко я бы думал о новом месте работы с Нового Года. Или раньше», — написал Уткин.

В августе 2023 года Ташуев покинул пост тренера «Ахмата», а уже в начале сентября возглавил «Факел».

4 ноября «Факел» на выезде обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Гости пропустили в добавленное к первому тайму время. В середине второго тайма «Факел» благодаря голу Евгения Маркова отыгрался, а в дополнительное время Вячеслав Якимов принес своей команде победу.

«Факел» выдал трехматчевую победную серию в чемпионате России, помимо грозненской команды обыграв «Оренбург» и «Спартак».

Ранее был назван матч, который станет показательным в борьбе за чемпионство в РПЛ.