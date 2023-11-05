Игрок «Амкала» Сибскана об игроках РПЛ: святых не надо из себя строить, бедолаги бюджетные

Капитан медиафутбольного клуба «Амкал» Сибскана в своих социальных сетях обвинил во лжи защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова, который ранее раскритиковал медиафутбол за его грязь.

«Только святых не надо из себя строить, бедолаги бюджетные! А коли бы не скрывалось, то мы бы знали подробности твоего срача, Николайка, с Умяровым в молодежке, после чего тебя выгнали и больше не приглашали туда.

Антураж он критикует. Лицо свое покритикуй, когда будешь вспоминать, как замбийца опекал в ЛЕ и как потом за шиворот наполучал — годный был антураж?» — написал Сибскана.

Стоит отметить, что в сезоне 2022/23 клубы из Медиалиги впервые приняли участие в розыгрыше Кубка России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

В этом сезоне «Амкал» также принимал участие в розыгрыше Кубка России, уступив «Текстильщику» по пенальти во втором отборочном раунде Пути регионов.

Ранее бывший футболист заявил, что в Медиалиге люди теряют контроль и нарушают все границы.