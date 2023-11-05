Луческу объяснил, почему покинул киевское «Динамо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о причинах ухода из украинской команды. Его слова передает Prosport.ro.

«Я подумал, что пришло время уйти в отставку, чтобы взять на себя ответственность за последние результаты. Я сказал, что для тренера, и особенно по моему опыту, есть момент, когда он должен пожертвовать собой, чтобы другие могли получить от этого пользу. Было несколько впечатлений, которые на меня повлияли. Да, эмоциональное состояние и все такое. Я поговорил с президентом и сказал ему, что хорошо, если власть займет кто-то моложе», — сказал Луческу.

Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины.

До этого он на протяжении 12 лет работал в донецком «Шахтере» — главном сопернике «Динамо» в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне 2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

После 10 матчей Украинской премьер-лиги (УПЛ) «Динамо» идет восьмым. Команда не может выиграть четыре матча подряд.

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