Был назван матч, который станет показательным в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал матч сине-бело-голубых против «Балтики» не самым интересным. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Матч с «Балтикой» оказался не самым интересным к просмотру. У «Зенита» более квалифицированные футболисты, поэтому они все-таки смогли дожать. Все решится в Санкт-Петербурге 11 ноября. Это будет показательный матч. Или «Зенит» отрывается, или «Краснодар» останется реальным конкурентом до конца чемпионата», — сказал Погребняк.

«Зенит» в матче 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:0. Голами отметились Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Для нападающих эти голы стали пятым и 11 в сезоне соответственно. Колумбийский форвард единолично возглавляет рейтинг лучших бомбардиров.

В чемпионате сменился лидер после стартовых игр 14 тура. «Зенит» благодаря победе над «Балтикой» возглавил турнирную таблицу (29 очков). «Краснодар», отстающий на одно очко, сыграет с «Крыльями Советов», замыкающими тройку лидеров, 5 ноября.

В следующем туре «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с «Краснодаром».

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