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Тренер «Арсенала» Артета признался, что ему стыдно за Англию

Тренер «Арсенала» Артета о голе «Ньюкасла»: я 20 лет в этой стране, мне стыдно

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Reuters

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета эмоционально высказался о поражении своей команды в матче против «Ньюкасла». Его слова передает «Би-Би-Си».

«Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор.

Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге», — сказал Артета.

4 ноября «Арсенал» уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил Энтони Гордон в середине второго тайма. VAR проверял момент со взятием ворот. Ассистенты просматривали эпизод, в котором Гордон в момент удара головой толкал в спину своего оппонента. Позже арбитр засчитал мяч.

После 11 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал», набрав 24 очка, занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует «Манчестер Сити», у которого 27 очков. Вторым идет «Тоттенхэм» (26 очков, игра в запасе).

Ранее украинский футболист признался, что ему стыдно за выступление на российском ТВ.

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