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Дзюбу назвали легендой футбола

Игрок «Локомотива» Рыбчинский считает Дзюбу легендой футбола

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский рассказал о влиянии нападающего Артема Дзюбы на атмосферу в команде. Его слова передает «Известия».

«Влияет ли Дзюба на атмосферу в команде? Артем Дзюба — это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде — и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем», — сказал Рыбчинский.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 11 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

5 ноября «Локомотив» в рамках РПЛ примет «Спартак».

Ранее российский тренер заявил, что Дзюба стал менее эффективным в игре за «Локомотив».

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Футбол. Чемпионат России
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