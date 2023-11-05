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Боец Павлович заявил, что ему не нужен американский паспорт

Боец Павлович признался, что не видит смысла в получении американского паспорта

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович рассказал о тоске по России во время своего пребывания в США, где он готовится к предстоящему бою. Его слова передает «Матч ТВ».

«Сильно соскучился, хочется уже землицы русской взять в руку. Загадывать не буду, но бой пройдет, и надо будет домой ехать. Домой хочется. Дом есть дом.
Американский паспорт? Нет, я не вижу в этом смысла. Визу на 30 лет, чтобы можно было ездить и не напрягаться. Дом есть дом, кто бы что ни говорил. Когда твой кругозор расширяется, ты понимаешь, что есть место, куда тебя тянет», — сказал Павлович.

11 ноября Павлович сразится с Томом Аспинэллом на турнире UFC 295.

Павлович занимает второе место в рейтинге организации в тяжелом весе, Аспинэлл — четвертое. Американец Джон Джонс является лидером рейтинга.

22 апреля 2023 года Павлович на турнире UFC в Лас-Вегасе одержал победу нокаутом над американцем Кертисом Блейдсом. Россиянин получил бонус за выступление вечера.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, в 18 из которых одержал победу.

Ранее Аспинэлл назвал россиянина Павловича самым опасным бойцом в UFC.

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