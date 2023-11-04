Олимпийский чемпион отказался критиковать тренера «Спартака»

Олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик московского «Спартака» Юрий Борзаковский заявил, что не будет критиковать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Тяжело понять, что происходит в «Спартаке», особенно с учетом поражения от «Краснодара» в Кубке России. Надо наладить игру в обороне — и все будет в порядке. Абаскаль — человек опытный. Думаю, что он знает, что делает. Не буду его критиковать. Надо притереться. Да, он уже давно в команде, но нужно время, чтобы реально собрать команду», — заявил спортсмен.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. Подопечные испанского специалиста уже обеспечили себе выход в плей‑офф Кубка с первого места в группе.

После 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее был назван российский футболист, способный заиграть в гранд-клубе Европы.