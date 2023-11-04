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Стало известно, в каком случае «Локомотив» поиздевается над «Спартаком»

Червиченко заявил, что «Локо» может поиздеваться над «Спартаком» в матче РПЛ

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Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии «Чемпионату» поделился мнением о проблемах в обороне красно-белых перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Бабич дисквалифицирован на игру с «Локомотивом». Если не будет играть Джикия и Дуарте будет основным защитником, то «Локомотив» поиздевается над «Спартаком», — заявил Червиченко.

Матч пройдет 5 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 13 туров РПЛ «железнодорожники» набрали 20 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля также заработали 20 баллов, но располагаются на седьмой позиции.

В следующем туре «Локо» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом», а «Спартак» дома встретится с «Ростовом».

Ранее Червиченко выступил против женщин в футболе.

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