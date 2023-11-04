Месси словами «нет шансов» оценил свое возвращение в «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил о невозможности своего возвращения в испанскую «Барселону». Его слова передает журналист Фабрицио Романо.

«Я мог бы вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры, но... Это оказалось невозможным.

Есть ли шансы перейти в «Барселону»? Нет, никаких шансов. Совсем нет», — сказал Месси.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться. В составе испанской команды Месси 10 раз выигрывал чемпионат, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее Месси учел свой возраст в вопросе участия в чемпионате мира 2026 года.