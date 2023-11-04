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Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Россиянин Рублев обыграл де Минора и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

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Brendan McDermid/Reuters

В Париже завершилась четвертьфинальная встреча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» между российским теннисистом Андреем Рублевым и представителем Австралии Алексом де Минором. Матч закончился победой Рублева со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.

Рублев выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из 15 брейк-пойнтов. На счету де Минора пять подач на вылет, три ошибки при подаче и два из четырех реализованных брейк-пойнтов.

В матче 1/2 финала Рублев встретится с Новаком Джоковичем. В параллельной встреча сыграют Григор Димитров и Стефанос Циципас.

Андрей Рублев занимает пятое место в обновленном рейтинге ATP. Лидером рейтинга является Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев замыкает тройку рейтинга.

Ране Рублев не смог выйти в финал турнира в Вене.

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