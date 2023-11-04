Российский футболист заявил о желании уехать в Германию

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Ярослав Михайлов заявил, что хотел бы попробовать свои силы в топовых европейских лигах. Слова Михайлова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Да, я хочу играть за границей. Чемпионат не могу назвать, но где-то в топ-5. А вообще, мне больше нравится чемпионат Германии. Там много борьбы, высокая скорость. И техничных футболистов там тоже хватает», — сказал Михайлов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Михайлов принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Михайлова составляет €800 тыс. Ранее полузащитник выступал за «Пари Нижний Новгород» и «Зенит». В 2021 году уехал в аренду в немецкий «Шальке».

Ранее немецкий клуб расторг контракт с поддержавшим Палестину футболистом.