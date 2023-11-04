Адвокат футболиста Бугаева: ему вручили в руки наркотики и сказали положить в карман

Екатерина Макличенко, адвокат экс-футболиста национальной команды России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, заявила, что ее клиент не виновен в деле о сбыте наркотических средств. Слова адвоката передает «Спорт-Экспресс».

«Бугаев в глаза не видел этот сверток с наркотиками, а ему вручили в руки и сказали положить в передний карман толстовки, и когда заведут понятых, нужно будет этот сверток вытащить и сказать, что он ему принадлежит, что он собирался его куда-то сбывать. Он делал все, что ему говорят. Видно, что он никак не пытается показать свое реальное отношение к происходящему, потому что до этого он был запуган», — сказала Макличенко.

1 ноября Telegram-канал Shot сообщал, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения в отношении экс-футболиста сборной России Бугаева.