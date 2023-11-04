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В «Динамо» заявили, что играть с 2DROTS сложнее, чем с «Пари НН» и «Уралом»

Форвард «Динамо» Тюкавин: играть с 2DROTS сложнее, чем с «Пари НН» и «Уралом»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Форвард московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что против медиакоманды 2DROTS неудобнее играть, чем с «Пари Нижний Новгород» и «Уралом». Слова Тюкавина передает Legalbet.

«Сложнее играть с «Уралом» или с «Пари НН»? Вы видели, какой сегодня «Нижний» закрытый под конец игры был, у них в обороне семь человек стоят. Против какой команды более неудобно играть? Против 2DROTS будет», — сказал Тюкавин.

2 ноября «Динамо» одержало победу над «Пари НН» в матче Кубка России со счетом 2:1. Тюкавин отметился забитым мячом.

18 ноября бело-голубые проведут товарищеский матч с 2DROTS. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Динамо» после 13 туров располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 21 очко.

Тюкавин в этом сезоне принял участие в 17 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять голов и сделать четыре голевые передачи.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в России упал уровень игроков.

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