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Олимпийская чемпионка по теннису рассказала о своей беременности

Чемпионка Олимпиады по теннису Бенчич рассказала о своей беременности

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belindabencic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийская чемпионка Токио — 2020 Белинда Бенчич, представляющая Швейцарию, рассказала в соцсетях о своей беременности.

«В предвкушении появления нашего маленького чуда и не можем дождаться встречи с тобой», — написала Бенчич.

26-летняя Бенчич с 2018 года состоит в отношениях со словацким футболистом Мартином Хромковичем.

Бенчич занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который возглавляет белоруска Арина Соболенко.

Помимо золотой медали в одиночном разряде на теннисном турнире на Олимпиаде в Токио, швейцарка завоевала серебро в парном разряде вместе с Викторией Голубич.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российская фигуристка призналась, что боится рожать.

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