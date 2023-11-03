Вратарь ЦСКА оценил гол Заболотного словами «сильные ягодицы»

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп оценил гол нападающего своей команды Антона Заболотного в матче Кубка России против «Оренбурга». Его слова передает РИА Новости.

«Самое главное, что мы заняли первое место в группе. Сегодня закономерная победа. В моменте с пропущенным голом, возможно, подвела концентрация. Нас поймали на контратаке. Хорошо, что победили. Что сказали Заболотному после его гола полусидя? Сильные ягодицы», — сказал Тороп.

2 ноября ЦСКА в рамках заключительного матча группового этапа Кубка России дома переиграл «Оренбург» со счетом 3:1. Голами отметились Федор Чалов (дубль, один мяч — с пенальти) и Антон Заболотный.

Эта победа позволила армейцам занять первое место в группе и выйти в раунд плей-офф. «Оренбург» также попал в следующую стадию турнира. Жеребьевка состоится 3 ноября.

В прошлом розыгрыше Кубка России ЦСКА в финальном матче переиграл «Краснодар» в серии пенальти. Второй сезон подряд в турнире принимают участие команды из Медиалиги.

Ранее стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу.