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Долгожданная шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в НХЛ

Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Нью-Джерси» в НХЛ

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Гол российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова не спас команду от поражения в матче с «Нью‑Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе победителей шайбы забросили Александер Хольц, Майкл Маклауд, Тимо Майер, Йеспер Братт и Даги Хэмилтон. У «Миннесоты» кроме Капризова отличились Марко Росси и Джейкоб Миддлтон. Россиянин прервал серию без набранных очков.

В текущем сезоне НХЛ 26-летний Капризов провел десять матчей, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона Капризов провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»), Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз»), Артемия Панарина («Нью-Йорк Рейнджерс») и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее российский хоккеист был признан первой звездой матча в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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