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Панарин обновил рекорд «Рейнджерс» в 21-м веке

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до десяти матчей.

В ночь на 3 ноября по московскому времени россиянин отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (2:1) и тем самым обновил рекорд своего клуба в 21-м веке. Панарин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ. В его активе 10 матчей, пять голов и 11 ассистов.

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер и Уилл Кайлли. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27.

У «Харрикейнз» отличился Сет Джарвис. Дмитрий Орлов и Андрей Свечников очков не набрали.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Панарин оказался на 32-м месте в списке. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Ранее «Вашингтон» Овечкина проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ.

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