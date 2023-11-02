Тренер столичного ЦСКА Федотов: ЦСКА стал более непредсказуемым

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ против «Оренбурга» заявил, что доволен тем, как играет связка Федора Чалова и Аббосбека Файзуллаева. Его слова передает «Газета.Ru».

По его словам, у других игроков ЦСКА не возникает ревности к тому, что 20-летний полузащитник быстро адаптировался в команде

«Эти связки никуда не исчезают, появляются новые векторы взаимодействия. Мы становимся более непредсказуемы, когда у нас появляются новые взаимодействия. Ни о какой ревности не может быть и речи, мы только рады тому, как играют ребята», — заявил Федотов.

Матч ЦСКА — «Оренбург» прошел 2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Федор Чалов, еще один мяч забил Антон Заболотный. У проигравшей команды единственный гол на счету турецкого форварда Эмирджана Гюрлюка.

После этой победы московский клуб набрал 11 очков и занял итоговое первое место в своем квартете, обеспечив себе путевку в плей-офф Пути РПЛ. Оренбуржцы по итогам групповой стадии набрали также 11 очков и вышли в следующую стадию турнира со второго места.

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