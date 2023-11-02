Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван единственный российский футболист европейского уровня

Самедов: Головин является единственным футболистом из РФ европейского уровня

close
100%
Официальная страница «Монако» ВКонтакте

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин является единственным российским игроком европейского уровня, передает «Российская газета».

«Кто из россиян соответствует европейскому уровню? Только Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден», — заявил Самедов.

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018. В текущем сезоне на его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача в девяти матчах чемпионата Франции.

Команда Головина после 10 туров Лиги 1 набрала 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем туре «Монако» на своем поле сыграет с «Брестом». Встреча пройдет 5 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:05 по московскому времени.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

Ранее Головин второй месяц подряд становился лучшим игроком «Монако».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий