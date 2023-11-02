Назван единственный российский футболист европейского уровня

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин является единственным российским игроком европейского уровня, передает «Российская газета».

«Кто из россиян соответствует европейскому уровню? Только Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден», — заявил Самедов.

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018. В текущем сезоне на его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача в девяти матчах чемпионата Франции.

Команда Головина после 10 туров Лиги 1 набрала 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем туре «Монако» на своем поле сыграет с «Брестом». Встреча пройдет 5 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:05 по московскому времени.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

Ранее Головин второй месяц подряд становился лучшим игроком «Монако».