Захарова: МОК можно будет обвинить в дискриминации, если спортсменов из РФ не восстановят в правах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невыполнение требований по восстановлению российских и белорусских спортсменов в правах со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) будет означать признание дискриминации атлетов по национальному признаку, передает «Чемпионат».

Также Захарова отметила, что руководство МОК признается в том, что действия в отношении российских спортсменов были продиктованы соображением дискриминации по этническому, политическому и национальному принципу, если российские спортсмены ну будут допущены к соревнованиям.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее в Госдуме заявили о русофобии к россиянам после слов МОК об израильских спортсменах.