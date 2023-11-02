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«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

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Reuters

Завершился матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, закончилась победой гостей со счетом 3:0.

На 28-й минуте счет в матче открыл Мигель Альмирон. Через восемь минут Льюис Холл удвоил преимущество, а на 60-й минуте Джо Уиллок забил третий мяч «Ньюкасла» и установил окончательный счет.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» закончил свое выступлении в Кубке английской лиги. В 1/16 финала «Ньюкасл» выбил «Манчестер Сити». В четвертьфинале «Ньюкасл» сыграет с лондонским «Челси», который в параллельном матче обыграл «Блэкберн» со счетом 2:0. Встреча пройдет 20 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В других четвертьфиналах «Эвертон» проведет встречу с «Фулхэмом», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм», а «Порт Вэйл» встретится с «Мидлсбро».

Ранее «Бавария» проиграла «Саарбрюккену» из Третьей лиги и вылетела из Кубка Германии.

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