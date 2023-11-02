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Адвокат попавшегося с наркотиками футболиста: ему сказали «сядешь далеко и надолго»

Адвокат Бугаева заявила, что у футболиста не было наркотиков при задержании

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Екатерина Макличенко, адвокат экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, заявила, что при ее клиенте не было наркотиков при задержании. Слова адвоката передает «Спорт-Экспресс».

«Он чувствует себя подавленно, потому что находится под арестом. Ему сказали «сядешь далеко и надолго» после подписания бумаг. Самое главное, что при нем не было наркотиков. Это однозначно. Думаю, что мы докажем, что Бугаев не скатывался до такого преступления, здесь что-то не то», — сказала Макличенко.

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. В отношении футболиста возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Бугаев также признался, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.

Ранее стало известно, что может помочь Бугаеву снизить срок наказания за наркотики.

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