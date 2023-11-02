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«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв команде из Третьей лиги

«Бавария» проиграла «Саарбрюккену» из Третьей лиги и вылетела из Кубка Германии

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Reuters

На стадионе «Людвигспарк» в Саарбрюккене состоялась встреча 1/16 финала Кубка Германии, в которой «Саарбрюккен» принимал мюнхенскую «Баварию». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

На 16-й минуте матча счет открыл хавбек «Баварии» Томас Мюллер. В концовке первого тайма полузащитник хозяев Патрик Зонтхаймер сравнял счет. В компенсированное ко второму тайму время Марцель Гаус вывел «Саарбрюккен» вперед и установил окончательный счет.

Таким образом, «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии от команды из Третьего дивизиона.

В следующем матче мюнхенский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 4 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. 8 ноября «Бавария» проведет встречу четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА с турецким «Галатасараем».

Действующим обладателем Кубка Германии является «РБ Лейпциг». В финале турнира команда обыграла «Айнтрахт Франкфурт».

Ранее футболист «Баварии» выразил сожаление о посте в поддержку Палестины.

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